Табачник: министр - не победитель конкурса красоты, чтобы всем нравиться

Министерство образования и науки Украины будет выполнять программу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, несмотря на заявления оппозиции о необходимости отставки руководителя министерства.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Я уже говорил, что гражданское общество имеет право на любое мнение. И министр - не победитель конкурса красоты, чтобы всем нравиться», - сказал Д.ТАБАЧНИК. Он отметил, что будет работать в соответствии с Конституцией Украины, законами и программой правительства Украины.

На вопрос журналистов о его реакции на заявления оппозиции относительно увольнения с поста министра образования, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Реакция одна – доказать свою состоятельность министерство может лишь конкретными делами».