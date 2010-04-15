Клюев упрекает депутатов: мол, 177 страниц могли бы и ночью прочитать

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ считает, что при желании народные депутаты могли ознакомиться с программой социально-экономического развития Украины на 2010 год, несмотря на то, что документ на 177 страницах был подан в Верховную Раду вечером 14 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, так А.КЛЮЕВ ответил на замечание представителей фракции БЮТ о том, что проект документа не был рассмотрен в парламентских комитетах, и депутаты фактически не успели ознакомиться с содержанием программы.

"Я понимаю неудобства - это 177 страниц. И при желании можно было ознакомиться", - заявил А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что правительство на данный момент работает фактически "с колес", однако уже подготовило программу развития страны и проект госбюджета.

"Если мы говорим, как нормально работать, то мы эти все документы должны готовить полгода. Время не ждет, страна в опасности и надо идти на какие-то издержки", - отметил А.КЛЮЕВ.

Вместе с тем, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО не подавало проект программы социально-экономического развития Украины на 2010 год, а подало только программу деятельности правительства на 2010 год, а это, подчеркнул В.ЛИТВИН, разные документы.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня рассматривает Государственную программу социально-экономического развития Украины на 2010 год, разработанную правительством и одобренную на заседании Кабинета министров 14 апреля.