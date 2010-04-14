Экс-министры иностранных дел Украины выступают против приобретения Украиной нейтрального статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время подиумной дискуссии “Сколько будет стоить нейтралитет Украине”, организованной Институтом мировой политики.

«Считаю конъюнктурным решение нынешней власти перейти к внеблоковому статусу», - подчеркнул Борис ТАРАСЮК, который возглавлял МИД в 1998-2000 годах и с февраля 2005-го по январь 2007-го.

Он отметил, что Украина определилась на политическом и на законодательном уровне относительно своего курса на членство в НАТО. По его словам, политическая элита в Украине до сих пор разделена в зависимости от внешних влияний.

«Это очень плохо, поскольку позиция части политической элиты изменяется в зависимости от конъюнктуры, и пример нынешней власти является показательным в этом отношении», - добавил он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, с точки зрения геополитики Украина не может быть в “серой”, неопределенной зоне безопасности, в которой она находится сегодня. По мнению экс-министра, это приводит к тому, что сосед Украины, в данном случае Россия, понимая, что Украина временно находится в стадии неопределенности, делает все для дестабилизации ситуации и подчинения Украины своим национальным интересам.

Он также отметил, что Украина не имеет средств для того, чтобы самостоятельно обеспечить свою национальную безопасность. ”Выход заключается в том, чтобы найти более дешевый, эффективный и надежный способ обеспечения своей безопасности, а этот способ определен и проверен временем – участие в Организации Северо-Атлантического договора, статья 5 которого предусматривает гарантии”, - сказал экс-министр.

Относительно финансового аспекта нейтрального статуса, то Б.ТАРАСЮК привел расчеты, что расходы на оборону на душу населения в нейтральной Швеции в 4,5 раза больше, чем оборонные расходы на душу населения страны-члена НАТО Польши.

Также экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО (с декабря 2007 года по март 2009) отметил, что с финансовой точки зрения нейтральный статус Украине не подходит. “Говоря о таких вещах, как внеблоковость и нейтральность, и не решив вопрос о гарантиях - это путь к ситуации, когда Украина на самом деле будет беззащитной”, - считает В.ОГРЫЗКО.

Он также подчеркнул, что ни в одном законе Украины статус внеблоковости не определен, вместе с тем курс в НАТО прописан.

Это мнение разделяет и экс-министр иностранных дел Геннадий УДОВЕНКО (возглавлял МИД в 1994-1998 годах). Он отметил, что для того, чтобы Украина стала нейтральным государством, необходимо внести существенные коррективы в законодательство, поскольку законами Украины не предусматривается нейтральный или внеблоковый статус. Он также считает, что необходимо разобраться, что такое нейтралитет, и может ли Украина быть нейтральным государством.

Экс-министр иностранных дел Анатолий ЗЛЕНКО (возглавлял министерство в 1990-1994, 2000-2003 годах), в свою очередь, отметил, что он всегда категорически выступал против нейтрального статуса. По его словам, сегодня в Украине нет ни средств, ни возможностей для реализации такой политики. По словам А.ЗЛЕНКО, нейтральный статус потребовал бы масштабной перестройки государственного механизма. Он также отметил, что нейтральный статус не дает полной гарантии безопасности страны.