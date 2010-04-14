Регионал пригрозил оппозиции принятием бюджета с первого раза

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что госбюджет-2010 будет внесен и принят в Верховной Раде сразу же в целом, если оппозиция попытается сорвать работу над бюджетом.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если «оппозиция будет работать конструктивно, то времени, чтобы рассмотреть проект бюджета в комитетах и доработать, будет достаточно».

А.ЕФРЕМОВ прогнозирует, что «уже во вторник следующей пленарной недели проект бюджета будет презентован в Верховной Раде и к 1 мая утвержден».

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что сейчас задержка с бюджетом вызвана продолжающимися переговорами с Россией по цене на газ для Украины. По его словам, «ведь с той «уникальной» ценой на газ, которая досталась нынешнему правительству от ТИМОШЕНКО, экономику страны очень сложно возродить».

Также А.ЕФРЕМОВ заявил, что неподдержка сегодня законопроектов, разработанных оппозицией, связана с тем, что они “подготовлены безответственно и преследуют лишь одну цель - не дать нынешнему правительству выполнить свои обещания». По его словам, “предыдущее правительство оставило страну с «дыркой» в государственном бюджете в 100 млрд. грн., и это при 300 млрд. грн. всего государственного бюджета». Он подчеркнул, что «при этом мы выполняем взятые обязательства по повышению социальных стандартов, в том числе по повышению заработных плат бюджетникам, социальных выплат - на более чем 6 млрд. грн., и повышения пенсий - на более чем 22 млрд. грн.».

«Те же «бумажки», которые представители нынешней оппозиции называют законопроектами, на самом деле таковыми назвать сложно, - они совсем не отработаны. Это обыкновенный волюнтаризм тех, кто два года находясь у власти, всячески тормозил повышение социальных стандартов», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. По его словам, «сегодня же вбрасыванием подобных «бумажек» оппозиция пытается затормозить процесс реального повышения социальных стандартов новой власти, чтобы иметь повод обвинять своих оппонентов». При этом лидер фракции ПР добавил, что “это им не удастся”, поскольку в Верховной Раде «есть ответственное большинство и есть политическая воля правительства и Президента обеспечить рост благосостояния граждан Украины».