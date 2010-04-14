В ЕЦ говорят, что у Азарова разработали «еще одну коррупционную схему»

Член президиума партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА призывает правительство решить проблему возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Если правительство имеет реальные надежды на средний класс как локомотив выхода из кризиса, первое, что оно должно сделать, это решить проблему возмещения НДС. Нужно не раздавать нереальные обещания и придумывать полулегальные схемы, а предлагать действенный механизм администрирования этого налога, который удовлетворил бы и государство, и бизнес», – заявил В.ПЕТЁВКА.

По его мнению, накопленные годами долги сразу отдать невозможно, но правительству нужно начинать это делать, во всяком случае, с тех пор, как оно находится у власти. «Бизнес, лишенный оборотных средств, не зарабатывает сам и не дает возможности зарабатывать государству. В сущности, невозвращенный НДС является беспроцентным кредитом, который государство взяло у предпринимателей. Но они сегодня не в том экономическом положении, чтобы делать такие ценные подарки», - отметил В.ПЕТЁВКА.

Народный депутат отметил, что правительство обязалось окончательно решить проблему возмещения НДС до 1 июня этого года, но способ, которым оно собирается это сделать, не добавляет особого оптимизма. «Ценными бумагами, которые правительство собирается раздавать вместо «живых» денег, с поставщиками не рассчитаешься и зарплату не выплатишь. В сущности, это еще одна коррупционная схема, разработанная под отдельные уполномоченные банки. Но в экономике от того средств больше не станет», - отметил он.

В.ПЕТЁВКА отметил, что ситуация, которая сложилась с возмещением НДС, выгодна тем, кто научился манипулировать и зарабатывать на этом.

«С такой скоростью, как изменялось законодательство, регулирующее НДС, в стране не сменялись даже правительства. Но ни одна властная команда серьезно не пыталась сломать схему, а наоборот – дополняла существующую систему своим конкретным интересом. В результате имеем значительное количество льготников, которые, например, имеют право на первоочередное получение НДС. Такой подход не просто нарушает конституционный принцип равенства перед законом, он создает прецедент разделения бизнесменов по принципу свой - чужой», - заметил В.ПЕТЁВКА.