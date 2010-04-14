Румыния претендует еще на один украинский остров

Румыния претендует на украинский остров на реке Дунай.

Об этом пишет газета “Сегодня” (№81) со ссылкой на народного депутата Геннадия ЗАДИРКО (фракция БЮТ).

По информации парламентария, территориальные претензии Румынии касаются небольшого (1500 х 800 м) необитаемого острова Майкан на Дунае (по которому проходит граница) между городами Килия и Вилково. По международному праву, когда граница между странами идет по реке, она проходит по фарватеру, если стороны не договорились иначе. Но фарватер, проходивший между крупным островом Бабин (Румыния) и нашим островом Майкан, обмелел, заилился, и теперь суда ходят между Майканом и украинским берегом, отметил Г.ЗАДЫРКО, добавив, что на этом основании год назад румыны впервые заявили о переносе границы, после чего Майкан бы стал румынским.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в апреле 2010 года должен пройти новый раунд переговоров относительно границы.

Между тем Украина против переноса границы. Как сообщили в МИД, ее неизменность зафиксирована в договоре о добрососедстве от 2003 года.

Кроме того, отмечает издание, рассматривается и экономическая сторона вопроса: с тех пор, как Украина пять лет назад построила глубоководный выход из Дуная в Черное море через устье Быстрое, все больше кораблей предпочитают идти по нему, а не по румынским протокам, поскольку Украина берет за проход дешевле. Если границу перенести, судоходный коридор тут станет общим и деньги придется делить пополам. «Румынии нужен не остров, а канал», - подчеркнул Г.ЗАДИРКО.

Спор не вынесен на рассмотрение международного суда, но уступать добровольно остров нельзя, убежден депутат. Ведь, по его словам, если заилится фарватер ниже по течению, между островами Бабин и Ермаков, его тоже тогда придется отдать румынам. Аналогичная ситуация на Черном море с Керчь-Еникальским каналом, на границе России и Украины, добавил он.

Г.ЗАДИРКО отметил, что канал наш и по нему идут суда, а граница проходит южнее. По его словам, если сейчас уступить румынам, нет гарантии, что и Россия не потребует на этом основании передвинуть границу севернее на фарватер канала.

Издание напоминает, что год назад Румыния отсудила у Украины несколько десятков квадратных километров черноморского шельфа возле острова Змеиный, на которых обнаружены значительные запасы нефти и газа.