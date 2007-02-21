Ющенко назначил представителя Президента в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Виктора ШЕМЧУКА Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. В.ШЕМЧУК родился в 1970 году в Тернополе. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. И.Франко. Государственный советник юстиции 3-го класса, с марта 2005 г. занимал должность прокурора Крыма.

Как сообщал УНИАН, до этого назначения В.ШЕМЧУК с марта 2005 г. занимал должность прокурора АР Крым. В январе этого года В.ШЕМЧУК заявил, что руководство Генпрокуратуры предложило ему написать рапорт об освобождении и перевестись на работу в другой регион Украины, но он отказался от этого.

20 февраля первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ представил коллегии прокуратуры Крыма нового главу ведомства Владимира ГАЛЬЦОВА.

Как сообщил С.ВИНОКУРОВ, приказом Генпрокуратуры от 19 февраля 2007 года в соответствии с решением Печерского суда г. Киева В.ГАЛЬЦОВ восстановлен в должности прокурора АРК, и в связи с этим согласно действующему законодательству В.ШЕМЧУК подлежит освобождению. С.ВИНОКУРОВ подчеркнул, что В.ШЕМЧУКА с должности никто не снимал – это решение суда, а В.ГАЛЬЦОВ был освобожден от должности с нарушениями законодательства.