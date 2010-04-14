Янукович рассчитывает, что Всемирный банк даст Украине больше кредитов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с президентом Всемирного банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ перспективы сотрудничества в рамках двух программ на общую сумму около 850 млн. долларов.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ в комментарии журналистам после завершения встречи в Вашингтоне, «прежде всего, речь идет о подготовке к сотрудничеству Украины и Всемирного банка. Речь идет о двух программах, первую из которых мы оцениваем на сегодняшний день примерно в 500 млн. долларов, а вторую – приблизительно в 350 млн. долларов».

Кроме того, по его словам, была поднята тема использования зарезервированных ресурсов. Это около 1 млрд. 200 млн. грн. долларов, которые Украина уже отработала по ряду программ, однако эти средства не были оформлены соответствующим образом.

В.ЯНУКОВИЧ и Р.ЗЕЛЛИК обсудили также вопросы инвестиционных проектов, в реализации которых в Украине мог бы быть заинтересован Всемирный банк.

«Мы обсудили вопросы кредитования частного бизнеса, муниципальной программы развития, которую планируем, и с этой целью планируем создание инвестиционного агентства», - подчеркнул Президент.

По убеждению главы государства, сотрудничество Украины и Всемирного банка является выгодным для обеих сторон, ведь наше государство является акционером этого учреждения.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил мнение, что, учитывая роль Всемирного банка в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, сотрудничество с Украиной может интересовать ВБ и с точки зрения увеличения уставного фонда. «Безусловно, мы как акционеры рассчитываем на то, что Всемирный банк будет увеличивать объемы кредитования», - подчеркнул Президент.