К Януковичу переметнулся еще один «соратник» Тимошенко
10:18, 13 апреля 2010Политика
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В коалиции - 241 нардеп
Народный депутат Украины Владимир ИВАНЕНКО вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на заседании парламента сегодня.
В.ИВАНЕНКО является членом фракции БЮТ, и прошел в парламент по списку БЮТ под 142-м номером.
В настоящее время в коалиции насчитывается 241 народный депутат.
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