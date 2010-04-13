К Януковичу переметнулся еще один «соратник» Тимошенко

Народный депутат Украины Владимир ИВАНЕНКО вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на заседании парламента сегодня.

В.ИВАНЕНКО является членом фракции БЮТ, и прошел в парламент по списку БЮТ под 142-м номером.

В настоящее время в коалиции насчитывается 241 народный депутат.