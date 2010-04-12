У Бродского уже есть компромат на Кужель?

Председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ приглашает предыдущего руководителя этого комитета Александру КУЖЕЛЬ провести «круглый стол».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

«Ознакомившись с комментариями под моим интервью на сайте газеты «Зеркало недели», я узнал, что госпожа КУЖЕЛЬ не согласна с моими оценками ее деятельности как председателя комитета, - сказал М.БРОДСКИЙ. - Я готов обсудить эту тему вместе с ней, но публично, в присутствии прессы - в Госкомпредпринимательства или на любой независимой информационной площадке».

М.БРОДСКИЙ попросил назначить круглый стол где-то через неделю, чтобы иметь время лучше подготовиться, собрать необходимые документы.

«В интервью «Зеркалу» я еще фактически ничего не сказал, но мне есть что рассказать о деятельности КУЖЕЛЬ на этом посту», - сказал М.БРОДСКИЙ.