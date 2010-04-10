Азаров уже подсчитал выгоды от снижения цены на газ

Если Украина сможет договориться о существенном снижении цены на газ, то рост ВВП в 2010 году может увеличиться с запланированных 3,7% до 7%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер" 9 апреля.

"Будет нормальная цена на газ – мы будем иметь не 3,7%, а будем иметь, по моим расчетам, около 7% (рост ВВП - УНИАН). Не будет нормальной цены на газ - будем иметь спад", - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ также сказал, что цена газа, закупаемого Украиной в РФ, во втором квартале 2010 года составит 348-350 долларов за тысячу кубометров.

"В первом квартале у нас цена на газ – 330 долларов на входе (в Украину - УНИАН), во втором квартале мы будем иметь 348-350 дол", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что есть все основания ожидать, что переговоры с Россией по снижению цены газа закончатся для Украины результативно. По его словам, Украина в ходе этих переговоров планирует снизить цену на газ до уровня, который позволит сократить годовую оплату за него на 4 млрд. долларов.