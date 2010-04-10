Встреча Азарова и Путина пройдет в аэропорту

Встреча премьер-министров Украины и Российской Федерации Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА пройдет в аэропорту «Внуково-2».

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе правительства РФ.

Предполагается, что после этого В.ПУТИН направиться в Смоленскую область, где сегодня произошла катастрофа самолета Президента Польши.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля во время телефонного разговора Н.АЗАРОВ договорился сегодня в Москве встретиться с В.ПУТИНЫМ.

Ранее пресс-служба правительства России сообщала, что встреча премьеров запланирована в загородной резиденции Новоогарево на 17.30 мск.