Встреча Азарова и Путина пройдет в аэропорту
15:58, 10 апреля 2010Политика
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Мероприятие уже переносили
Встреча премьер-министров Украины и Российской Федерации Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА пройдет в аэропорту «Внуково-2».
Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе правительства РФ.
Предполагается, что после этого В.ПУТИН направиться в Смоленскую область, где сегодня произошла катастрофа самолета Президента Польши.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля во время телефонного разговора Н.АЗАРОВ договорился сегодня в Москве встретиться с В.ПУТИНЫМ.
Ранее пресс-служба правительства России сообщала, что встреча премьеров запланирована в загородной резиденции Новоогарево на 17.30 мск.
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