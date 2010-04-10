Валенса назвал сегодняшнюю катастрофу второй Катынской трагедией

Бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА назвал сегодняшнюю катастрофу самолета Президента Польши второй Катынской трагедией.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ВАЛЕНСА в эфире телеканала TVN24 назвал авиакатастрофу «большой утратой» для Польши.

«Это несчастье - второе после Катыни. Там нам пытались «оторвать голову», и сейчас тоже погибла элита нашего государства», - сказал он.

Л.ВАЛЕНСА добавил, что в такие минуты все должны вспомнить, как мало стоит человеческая жизнь.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга, а также делегация польских высоких должностных лиц. Они следовали в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине Катынской трагедии.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находилось 132 человека.

Вместе с тем МИД Польши сообщил о 88 пассажирах самолета.

Справка УНИАН. В 1940 году сотрудники НВКД расстреляли около 20 тысяч польских офицеров и работников администраций, взятых в плен после захвата Польши в 1939 году.

В Польше эти события считают одной из самых больших трагедий.