Эксперт не советует Януковичу «изобретать велосипед»

Директор GMT Group, политолог Анатолий ЛУЦЕНКО заявляет, что проект нового закона о столице, который был презентован на недавнем заседании Кабинета министров и отправлен на доработку, уже вызвал серьезный резонанс в политической среде.

Об этом говорится в комментарии А.ЛУЦЕНКО, переданном агентству УНИАН.

По его словам, даже «регионалы» неоднозначно отреагировали на планы фактической ликвидации местного самоуправления в столице, а оппозиционные политики - как местного, так и всеукраинского уровня - тоже заслужено ополчились на скандальную инициативу.

«В этом контексте назначение Николая БИЛОБЛОЦКОГО спецпредставителем Кабмина в Киевгосадминистрации является довольно успешным тактическим ходом «регионалов» с точки зрения закрепления своего влияния в столице», – отметил А.ЛУЦЕНКО. Он заявил, что Н.БИЛОБЛОЦКИЙ – «сильный администратор и хозяйственник, а значит, можно ожидать, что его должность постпреда в КГГА не будет технической».

Эксперт подчеркнул, что, решая так называемую «киевскую проблему», Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не обязательно «изобретать велосипед», ведь кардинальные изменения закона о столице – путь слишком сложный, рискованный и растянутый во времени. В то же время, в вопросах региональной кадровой политики новая команда уже продемонстрировала умение быстро переформатировать под себя власть, новоназначенные главы областных госадминистраций – все выходцы из среды Партии регионов, отметил политолог.

«Посему, новая АП объективно будет вынуждена решать «проблему ЧЕРНОВЕЦКОГО». Если властная команда это осознает, то должна выработать стратегию закрепления своего влияния в столице. Тем более, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его окружение политически и имиджево обескровлены», – считает политолог.

По мнению А.ЛУЦЕНКО, «новые выборы мэра для «регионалов» в Киеве - заведомо проигрышный сценарий, а вот назначение «своего» главы КГГА, того же Василия ГОРБАЛЯ или Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО, может быть достаточно успешным ходом».