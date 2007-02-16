Переизбран Президент Ассоциации фермеров

Президентом Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) избран Ярослав КАРДАШ вместо Ивана ТОМИЧА. Об этом Я.КАРДАШ сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

Как сообщил Я.КАРДАШ, такое решение было принято сегодня на 17-м съезде АФЗУ в Киеве.

Отмечается, что бывший президент ассоциации И.ТОМИЧ, занимавший эту должность с 1997 года, на съезде сообщил о решении заняться политической деятельностью, и из 4 кандидатов на пост президента Ассоциации был избран Я.КАРДАШ, ранее занимавший должность заместителя президента АФЗУ с 2004 года.

Напомним, на сегодня И.ТОМИЧ - глава Партии возрождения села, зарегистрированной в августе 2006 года (правопреемница Партии свободных крестьян и предпринимателей Украины).

В настоящее время в Украине насчитывается около 43 тыс. фермерских хозяйств.