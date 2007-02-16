Ахметов свел политику к футболу

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ подчеркивает, что Партия регионов и БЮТ могут объединяться исключительно ситуативно при голосовании в Верховной Раде, в том числе и по закону об оппозиции, а об объединении партий речи быть не может.

Таким образом Р.АХМЕТОВ через своего пресс-секретаря пояснил агентству УНИАН, что он подразумевал, говоря вчера об объединении БЮТ и Партии регионов. (Напомним, вчера Р.АХМЕТОВ, находясь в Донецке, заявил, что отлично воспринимает объединение Партии регионов с БЮТ и считает, что это выведет страну на качественно новый уровень).

По словам Р.АХМЕТОВА, "ни о каком объединении партий или вступлении БЮТ в антикризисную коалицию речи не идет. Я говорил о ситуативном союзе”.

Как отметил Р.АХМЕТОВ, для того, чтобы принять качественный закон об оппозиции, “мы готовы сотрудничать с БЮТ. Конечно, мы могли бы принять этот закон и без БЮТ, у нас достаточно голосов. Но, наверное, это было бы неправильно - все-таки эта партия сегодня в оппозиции”.

Ситуацию в политике Р.АХМЕТОВ проиллюстрировал на примере футбола. По его словам, “в футболе мы хотим сильного, честного и конкурентоспособного чемпионата. Тогда наши команды будут расти и достойно выступать в Европе. В футболе есть правила игры, мне они могут нравиться или не нравиться, я могу ругать судью, ругать того, кто эти правила придумал, но я все равно подчинюсь правилам игры”.

«Я убежден, что это верно и для нашей политики, - отметил Р.АХМЕТОВ. - Во-первых, необходимо установить правила, во-вторых, нужно научиться играть по правилам. Тогда мы получим сильную, честную, конкурентоспособную политику и политиков". При этом Р.АХМЕТОВ подчеркнул - необходимо учитывать, что “мы сейчас создаем правила всерьез и надолго”.

Справка УНИАН. 30 января с.г. лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила об отсутствии договоренностей между фракцией БЮТ и антикризисной коалицией по окончательному принятию закона об оппозиции.

По ее словам, договоренности касались только рассмотрения законопроекта в первом чтении. «Далее при рассмотрении во втором чтении и его окончательном принятии мы будем двигаться по пути усовершенствования закона», - добавила она.

Напомним, что 12 января с.г. Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов за преодоление вето проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121.

В тот же день Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. Законопроект об оппозиции был принят по инициативе фракции БЮТ и поддержан представителями антикризисной коалиции.