В марте КС вплотную возьмется за дело Ющенко

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что Конституционный Суд в марте рассмотрит два представления правительства относительно законности действий Президента по освобождению председателей госадминистраций, которым выразили недоверие местные советы.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил в эфире телеканала “1+1”.

“В начале марта будет первое рассмотрение дела, которое будет касаться невыполнения главой государства своих конституционных обязанностей по освобождению председателей райгосадминистраций, где более 2/3 представителей совета выразили им недоверие", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, другая категория представлений Кабинета министров в КС касается указов главы государства относительно права назначать исполняющих обязанности председателей местных администраций, которые не работают в местных администрациях. “Это напрямую противоречит закону о местном самоуправлении”, - считает А.ЛАВРИНОВИЧ.

Вместе с тем, министр юстиции не стал комментировать представление Президента в Конституционный Суд, которое касается разъяснения, имеет ли право глава государства отправить в отставку правительство. “Комментировать то, чего нет, невозможно. С моей точки зрения, невозможно найти ни одного правового основания, чтобы реализовать желание относительно отставки Кабинета министров не Верховной Радой, а Президентом”, - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.