Бютовец: у «регионалов» вышло все по Макиавелли

Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Андрей ПАВЛОВСКИЙ убежден, что обещания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о повышении социальных стандартов были всего лишь избирательными технологиями и грубым масштабным обманом наиболее обездоленных категорий населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам депутата, “правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА закладывает в государственный бюджет на 2010 год заведомо заниженные показатели минимальной заработной платы”.

Как заявил А.ПАВЛОВСКИЙ, правительство Николая АЗАРОВА планирует установить уровень минимальной зарплаты на конец года в размере 888 грн., что почти на 100 грн. меньше прожиточного минимума.

Он отметил, что, учитывая уровень инфляции, минимальная зарплата на конец года должна составлять более 1 тыс. грн.

«Это цена социальных предвыборных обещаний ЯНУКОВИЧА и Партии регионов, которые обещали улучшить жизнь уже сегодня: повысить почти вдвое минимальные заработные платы, пенсии, стипендии», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

«У «регионалов» вышло все по Макиавелли: когда идешь к власти – обещаешь все, что угодно, когда придешь к власти – всегда объяснишь, почему ты этого не сделал», - отметил БЮТовец.

По его словам, обещания Партии регионов лопнули, как мыльные пузыри.

«Все граждане Украины являются свидетелями невыполнения ЯНУКОВИЧЕМ и его правительством своих же социальных обязательств, которые они взяли перед своими избирателями», - резюмировал он.