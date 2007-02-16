Янукович проводит зачистку несогласных?

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 14 февраля 2007 года (№240) уволил Андрея ДАШКЕВИЧА с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как говорится в соответствующем постановлении Кабмина, размещенном на правительственном портале, Кабмин «принял отставку председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства ДАШКЕВИЧА Андрея Викторовича в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 31 Закона Украины «О государственной службе» (ст. 31 регламентирует причины, по которым госслужащий может быть отправлен в отставку).

Справка УНИАН. В ст. 31 Закона Украины «О государственной службе» отсутствует часть 2, а второй абзац Закона выписан следующим образом: «Основаниями для отставки является: ...принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе; принуждение государственного служащего к выполнению решения государственного органа или должностного лица, которое противоречит действующему законодательству, которое может причинить значительный материальный или моральный вред государству, предприятиям, учреждениям, организациям или объединениям граждан, гражданину».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля источник, близкий к правительству сообщил агентству, что А.ДАШКЕВИЧ подал в отставку с должности председателя Госкомпредпринимательства. Причину, по которой А.ДАШКЕВИЧ подал в отставку - по собственному желанию, либо другая причина, источник не назвал.

Справка УНИАН. А.ДАШКЕВИЧ был назначен на должность председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в марте 2005 года.