Гавриш предложил Ющенко противоядие от Януковича

Член Высшего совета юстиции Украины Степан ГАВРИШ считает, что после вступления в силу конституционной реформы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может отправить правительство в отставку, но может вынести ему резолюцию недоверия.

Такое мнение С.ГАВРИШ высказал сегодня в интервью газете «Известия в Украине» (№28, 16 февраля).

«В Конституции написано, что правительство ответственно перед Президентом. Что это такое - никто не знает. Но эта норма осталась от старой Конституции, когда правительство могло быть отправлено в отставку именно Президентом страны. Глава государства сегодня не может отправить правительство в отставку. Но может выразить ему резолюцию недоверия. Кстати, это достаточно интересный институт, поскольку, с точки зрения любого цивилизованного государства, правительство в этом случае уходит в отставку», – сказал С.ГАВРИШ.

Вместе с тем, он не видит оснований для отставки правительства. «Поскольку формы отставки Кабмина, способы их осуществления четко, императивно, исчерпывающе выписаны в Конституции», - пояснил он.

С.ГАВРИШ считает, что обращение Главы государства в Конституционный суд за разъяснением возможности отправить правительство в отставку является политическим решением. «Это ответ Главы государства на действия правительства, которое по отношению к нему ведет себя достаточно жестко, постоянно сдвигая его с конституционного поля. И Президент пока, очевидно, противоядия не нашел, хотя оно лежит на поверхности», - подчеркнул он.

По его мнению, «противоядие» заключается в процедуре, по которой было проведено вступление в силу Закона о Кабинете министров. «Например, КС может констатировать, что с момента вступления в силу этого закона правительство вполне может быть вне конституционного поля. С другой стороны, вряд ли КС сможет провести какое-то действие, поскольку он сегодня ни разу не показал способности хоть к какому-то решению хотя бы по одному вопросу. Все 8 месяцев своей работы он находится в таком себе законодательном анклаве. И не известно, что там происходит», - сказал С.ГАВРИШ.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство.