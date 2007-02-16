Янукович заявил, что всегда будет на стороне Президента

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что он против любых посягательств на полномочия Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время открытия вокзального комплекса «Дарница» в Киеве, комментируя мнение министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА о лишении Президента полномочий, предусмотренных Конституцией.

«Я против любых посягательств на полномочия Президента, я буду отстаивать полномочия Президента согласно Конституции, так как и Президент их отстаивает», - отметил премьер.

По словам ЯНУКОВИЧА, он будет всегда на стороне Президента и на стороне Конституции.

В то же время он сказал, что ему неизвестно о подобных комментариях Н.ШУФРИЧА. «Поэтому если то, что говорил Н.ШУФРИЧ, подтвердится, - я не слышал того, что он говорил, – если это некорректно, мы его поправим», - сказал премьер.

14 февраля Н.ШУФРИЧ в интервью УНИАН высказался за отмену права Президента на внесение в парламент по предложению парламентского большинства кандидатуры премьер-министра. В то же время он заявил: “У меня есть частное мнение, что даже те полномочия, которые есть у нашего Президента, – лишние. И если реформа будет совершенствоваться, я уверен, что Президент лишится права подавать министра иностранных дел и права назначать губернаторов. Ведь это органические функции Кабмина. Кроме того, мне кажется, что мы облегчим Президенту жизнь, ведь это то, к чему он сам стремится”.