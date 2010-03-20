В Минфине сверили с жизнью макропрогнозы от Тимошенко на 2009 год

Прогноз макроэкономических показателей на 2009 год был оторван от экономических реалий.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины "О выполнении государственного бюджета Украины за 2009 год в разрезе экономической классификации расходов", размещенном на сайте министерства.

В частности, по данным Минфина, если рост реального ВВП планировался на уровне 0,4%, фактически произошло сокращение на 15%. Номинальный ВВП ожидался в объеме 1046,5 млрд. грн., а фактически был на 133,9 млрд. грн. меньше. Несмотря на реализацию на протяжении 2009 года антиинфляционных мероприятий, по итогам года инфляция превысила на 2,8 процентных пункта плановый показатель.

Как говорится в сообщении, одними из причин падения экономики в 2009 году стали неработающая банковская система и сокращение объемов кредитования экономики - на 10,7 млрд. грн. по сравнению с 2008 годом, тогда как в предыдущие три года прирост кредитов в экономику в среднем составлял 197 млрд. грн.

Кроме того, сокращение объемов производства происходило значительно большими темпами, чем ожидалось. Против прогнозируемого уменьшения экспорта на 3,2 млрд. дол. в 2009 году он фактически сократился на 31,4 млрд. дол. В 2009 году прогнозировалось снижение объемов импорта товаров и услуг на 10,5 млрд. дол. - до 89,5 млрд. дол., фактически было импортировано товаров и услуг на сумму 56,9 млрд. дол.

Кроме того, заострение кризисных явлений и падение экономики в 2009 году сказалось и на благосостоянии населения. Так, среднемесячная номинальная зарплата выросла за год лишь на 5,5% - до 1906 грн., против ожидаемого роста на 15,9% - до 2093 грн. Реальная зарплата сократилась на 8,9% против ожидаемого роста на 0,9%.

Из запланированных 255,3 млрд. грн. поступлений в государственный бюджет фактически в 2009 году поступило 225,4 млрд. грн., что на 2,7%, или на 6,3 млрд. грн., меньше, чем в 2008 году. Из запланированных 184,6 млрд. грн. поступлений в общий фонд госбюджета в 2009 году фактически поступило 172,2 млрд. грн., что на 7,3%, или на 13,7 млрд. грн., меньше, чем в 2008 году. Уровень выполнения доходной части общего фонда госбюджета в целом за 2009 год составлял 93,3%. Недовыполнение составляет 12,4 млрд. грн. Из запланированных 70,7 млрд. грн. поступлений в специальный фонд госбюджета в 2009 году фактически поступило 53,1 млрд. грн.

По данным министерства, на 1 января 2010 года объем невозмещенных сумм НДС на счета плательщиков в банке составлял 24,2 млрд. грн. и увеличился за 2009 год на 10,1 млрд. грн. В соответствии с оперативным отчетом Государственного казначейства Украины, расходная часть государственного бюджета за 2009 год выполнена в объеме 242,4 млрд. грн., что на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) больше аналогичного показателя предыдущего года. Общий фонд госбюджета в 2009 году был выполнен в объеме 187,7 млрд. грн., или 96,6% годового плана с изменениями.

В условиях недостатка бюджетных ресурсов больше всего пострадали капитальные расходы, подчеркивают в Минфине. В прошлом году капитальные расходы госбюджета были профинансированы в объеме 10,4 млрд. грн., что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2008 году. Государственный бюджет Украины в 2009 году выполнен с дефицитом в сумме 19,9 млрд. грн., или 2,2% ВВП, при годовом плане в сумме 33,0 млрд. грн. (3,6% ВВП). Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 16,0 млрд. грн., или 1,8% ВВП. При плане 33 млрд. грн. на 2009 год, фактически реальный дефицит государственного бюджета составлял 103,8 млрд. грн., к которому, кроме фактического дефицита бюджета в сумме 19,9 млрд. грн., относятся также суммы рекапитализации банков (19,6 млрд. грн.), капитализации НАК "Нафтогаз Украины“ (24,4 млрд. грн.), суммы специальных прав заимствований (15,7 млрд. грн.) и объем невозмещенных сумм НДС (24,2 млрд. грн.).

Общий объем государственного долга Украины на 31 декабря 2009 составлял 211,6 млрд. грн., или 23,2% ВВП. Он увеличился за 2009 год на 80,9 млрд. грн. за счет роста государственного внешнего долга на 34,5 млрд. грн. (получение в бюджет части ссуды Международного валютного фонда на сумму 36,9 млрд. грн.; рост курсов иностранных валют по отношению к гривне на сумму 3,0 млрд. грн.), роста государственного внутреннего долга на 46,4 млрд. грн. (выпуск ОВГЗ для увеличения уставных капиталов банков на сумму 19,6 млрд. грн.; выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 24,4 млрд. грн.). Гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2009 г. составлял 89,9 млрд. грн. и увеличился на 31,2 млрд. грн.