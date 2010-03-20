Ежель ввел в ВСУ новый профессиональный праздник

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ ввел новый профессиональный праздник - День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 25 февраля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, соответствующий приказ М.ЕЖЕЛЬ подписал 19 марта.

Новый профессиональный праздник установлен с целью поддержки престижа инженерно-авиационной службы авиации ВСУ и мобилизации инженерно-технического состава на успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности авиационной техники, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, за 18 лет существования ВСУ инженерно-авиационная служба состоялась как ведущая служба по организации и проведению важных мероприятий боевой и оперативной подготовки, ни один полет не может быть выполненным без решения вопросов инженерно-авиационного обеспечения.