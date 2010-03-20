У Цушко засели писать перечень госпрограмм за бюджетные деньги
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В Министерстве экономики начали формирование перечня государственных (целевых) программ, которые предлагается выполнять с использованием средств государственного бюджета в 2010 году.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте стратегического планирования развития экономики Минэкономики.
Для формирования перечня программ в Минэкономики создана специальная рабочая группа, которую возглавила заместитель министра экономики Ирина КРЮЧКОВА.
Перечень государственных программ должен войти в Государственную программу социального и экономического развития Украины на 2010 год.
Как сообщалось, Программу социального и экономического развития Украины на 2010 год и проект государственного бюджета на 2010 год правительство планирует подготовить до 11 апреля.