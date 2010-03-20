Азаров дал Черновецкому 3 месяца, и велел оставить лишь двух замов

Киевской власти отведен трехмесячный срок для решения неотложных проблем столицы. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Мы отводим немного времени – три месяца максимум. Эти три месяца не значат, что мы вас отпускаем в свободное плавание. Если ситуация не улучшится, то придется принимать более жесткие меры», - отметил премьер-министр.

Глава правительства заверил, что киевская власть для урегулирования ситуации имеет все необходимые ресурсы и возможности: «У нас есть все абсолютно возможности - и финансовые, и организационные, я заверяю вас, чтобы в Киеве поправить ситуацию».

Азаров отметил, что в первую очередь необходимо решить проблему управления в Киеве. Для этого, по его словам, в первую очередь нужно сократить большое количество лишних должностей первых заместителей и заместителей киевского головы: «Сократите число бездельников, четко поставьте перед каждым управлением задание. Оставьте всего двух первых заместителей. Сократите количество заместителей, рационально и четко определите ответственность каждого заместителя за определенный участок работы».

При этом премьер призвал глав районных администраций Киева сотрудничать со столичной властью: «Главы районных администраций, если вы будете продолжать занимать позицию критиков и не будете принимать участия в жизни города, то ваше место займут другие люди. Вы хозяева в районах и отвечаете за это».