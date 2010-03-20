Научный совет Минэкономики возглавил Цушко

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО возглавил Научный совет Министерства экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, такое решение было принято 19 марта на первом организационном заседании Научного совета.

Координатором Совета избрана заместитель министра экономики Ирина КРЮЧКОВА, секретарем стала консультант министра экономики Людмила МУСИНА.

По словам В.ЦУШКО, Совет станет «своеобразным центром независимого всестороннего обоснования решений правительства по ключевым направлениям экономической политики, от которых зависит создание фундамента экономической и технологической модернизации страны».

На заседании Научного совета были также рассмотрены «безотлагательные меры Кабинета Министров на первые 100 дней его работы, а также приоритетные направления работы Минэкономики на текущий год и проект Положения о Научном совете Министерства».

Участие в заседании Совета, в числе других, приняли: директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик НАНУ Валерий ГЕЕЦ, директор Института всемирной экономики и международных отношений НАНУ, академик НАНУ Юрий ПАХОМОВ, директор Института демографии и социальных исследований, академик НАНУ Элла ЛИБАНОВА, директор Института экономики промышленности, академик НАНУ Александр АМОША, директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, академик Борис БУРКИНСКИЙ, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Игорь МАНЦУРОВ.