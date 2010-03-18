Партия регионов официально заявляет, что ее руководитель - Азаров

Партия регионов направила в Министерство юстиции официальное сообщение о сложении Виктором ЯНУКОВИЧЕМ полномочий председателя партии.

Полномочия сложены 24 февраля 2010 года в связи с избранием его Президентом Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

В письме также отмечается, что в соответствии с уставом партии В.ЯНУКОВИЧ делегировал свои полномочия председателя партии председателю Центральной контрольной комиссии партии Николаю АЗАРОВУ. Уставом партии предусматривается, что председатель партии наделен полномочиями делегировать свои обязанности или их часть другим руководящим лицам партии.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию и внесло соответствующие изменения в Реестр политических партий Украины.

*** В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине» партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Партия регионов была зарегистрирована в Министерстве юстиции 6 ноября 1997 года и внесена в Реестр политических партий под №36.