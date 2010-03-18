Ежель представил нового командующего ВМС

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ сегодня в Севастополе представил руководящему составу флота нового командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ зачитал указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 17 марта об увольнении с должности командующего ВМС адмирала Игоря ТЕНЮХА и зачислении его в распоряжение министра обороны Украины.

Он также сообщил, что другим указом Президента Украины от 17 марта командующим ВМС Украины назначен МАКСИМОВ.

Представляя В.МАКСИМОВА в новой должности, министр отметил, что он за 6 лет пребывания в должности первого заместителя командующего украинских ВМС стал известен всему флоту «как человек, который сделал очень много для того, чтобы наши ВМС были».

М.ЕЖЕЛЬ выразил уверенность в том, что новый командующий будет делать все возможное, чтобы Военно-морские силы заняли достойное место и как среди видов Вооруженных Сил Украины, так и среди флотов мира.

Министр акцентировал внимание руководящего состава флота на приоритетных задачах, которые сегодня стоят перед национальными ВМС и в целом перед Вооруженными Силами Украины.

М.ЕЖЕЛЬ поблагодарил бывшего командующего ВМС Украины И.ТЕНЮХА за работу. Как сказал министр, за то время, когда И.ТЕНЮХ возглавлял флот, «в Военно-морских силах произошли значительные изменения, проведена огромная работа».