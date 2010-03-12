Эксперты - о смене руководства в МИДе

Политологи положительно оценивают деятельность Петра ПОРОШЕНКО в должности министра иностранных дел Украины.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного УНИАН.

Политологам предлагали оценить деятельность МИД при руководстве Петра ПОРОШЕНКО, а также спрогнозировать вектор внешней политики при новом министре иностранных дел Константине ГРИЩЕНКО.

Так, научный директор Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ положительно оценил деятельность П.ПОРОШЕНКО в должности министра иностранных дел.

“Была попытка придать динамизма, активной была информационная поддержка деятельности МИД - это контакты с общественностью, выступления в СМИ и прессе. Общие подходы были достаточно сбалансированными. Как раз одним из полезных вариантов для правительства ЯНУКОВИЧА было сохранение ПОРОШЕНКО в должности, и это должно было бы быть одним из сигналов преемственности и стабильности внешней политики”, - отметил А.ГАРАНЬ.

Он объяснил назначение К.ГРИЩЕНКО главой МИД тем, что К.ГРИЩЕНКО давний партнер В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. “Он был и в его теневом правительстве длительное время. ГРИЩЕНКО - опытный дипломат. Он находился в должности министра иностранных дел в один из самых сложных периодов - последний год деятельности КУЧМЫ, и он приложил значительные усилия для того, чтобы на Украину не махнули рукой. Перед тем он работал в Вашингтоне и там пытался сохранить интересы США к Украине, и работал над евроатлантическим направлением - это плюс”, - напомнил эксперт.

В то же время он отметил, что позже К.ГРИЩЕНКО стал членом Республиканской партии Юрия БОЙКО, “то есть были формальные связи с «РосУкрЭнерго». “Этим, очевидно, и объясняется то, что он был министром в теневом правительстве”, - считает А.ГАРАНЬ.

“Потом было назначение в Москву на должность посла. В Москве он несколько раз выступал с государственническими заявлениями, фактически критикуя подходы Москвы к Украине. Это были серьезные и решительные заявления. Поэтому сейчас, как опытный и прагматичный человек, он должен приложить усилия для того, чтобы сохранить общий политвектор Украины, но есть риск, связанный с его связями с “РосУкрЭнерго”. То есть, вопрос в том, насколько они сохранились и насколько будут влиять на его политику”, - сказал А.ГАРАНЬ.

Политолог Владимир ГОРБАЧ считает, что П.ПОРОШЕНКО был одним из наиболее эффективных, самых прагматичных и самых успешных министров иностранных дел Украины.

Эксперт обратил внимание, что П.ПОРОШЕНКО удалось не ссориться ни с Президентом, ни с премьер-министром, ни с оппозицией и максимально эффективно использовать то время, которое ему было отведено на управление ведомством.

“Жаль, что при изменении политических обстоятельств - эффективному министру не осталось места в Кабмине. Его преемник является кадровым дипломатом. Не является политиком. Он будет исполнителем чужой воли. Воли тех, кто будет заказывать внешнюю политику Украины. Будет ли это Администрация Президента Украины - в лучшем случае, или, что хуже, - Администрация Президента Российской Федерации или премьер-министр РФ”, - подчеркнул В.ГОРБАЧ.

Президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ также очень положительно оценил деятельность П.ПОРОШЕНКО в должности министра иностранных дел.

“При его управлении МИД стало более прагматичным учреждением, деятельность которого была направлена как на экономизацию отношений с другими странами, так и на защиту прав наших граждан за рубежом. Думаю, что это достаточно успешный опыт, когда политик возглавлял МИД”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он также напомнил, что новый глава МИД К.ГРИЩЕНКО является профессиональным дипломатом. Политолог считает, что Министерство иностранных дел будет нормально работать, его политика не претерпит кардинальных изменений, но “в силу определенных обстоятельств акцент в сторону России будет сделан существенный”.

В свою очередь, директор Центра политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО отметил, что П.ПОРОШЕНКО очень активно трудился в должности министра иностранных дел.

“С другой стороны в условиях конфликта между Президентом и премьер-министром он проявил себя таким должностным лицом, которое направило деятельность министерства в пользу государства, а не в пользу конкурирующих сторон. Также удалось продвинуться на разных звеньях внешней политики Украины - это и отношения с ЕС по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли. В известной степени удалось снять конфликтные вопросы и наладить нормальные рабочие контакты с МИД России”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Также он напомнил, что П.ПОРОШЕНКО активно способствовал освобождению украинских моряков из пиратского плена, из конголезской тюрьмы и тому подобное.

По мнению эксперта, “что касается назначения ГРИЩЕНКО - в данном случае сработал принцип профессионализма. Константин ГРИЩЕНКО является известным и опытным дипломатом. Если же оценивать перспективу, то следует учитывать, что внешнюю политику определяет Президент Украины. Вопросы внешней политики для ЯНУКОВИЧА являются новыми, и он лишь овладевает новой сферой государственного менеджмента. Здесь есть риск влияния на внешнюю политику разных фигур из окружения ЯНУКОВИЧА. В этом смысле важно, чтобы МИД возглавил человек, который является профессиональным кадровым дипломатом, четко понимает национальные интересы Украины и специфику дипломатической службы”.

В свою очередь, директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО выразил мнение, что П.ПОРОШЕНКО мог бы эффективно работать министром иностранных дел еще несколько лет.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, П.ПОРОШЕНКО на своей должности не сделал ошибок, международная дипломатия его приняла, и он только “начал разворачиваться”.

“У П.ПОРОШЕНКО как министра не было ни одного провала ни с предыдущим правительством, ни во время инаугурации, ни во время первых визитов в Брюссель и Москву Президента В.ЯНУКОВИЧА. Обеспечить это все на таком уровне - очень сложное дело. Поэтому, считаю, что своеобразная наследственность власти в лице министра иностранных дел была бы очень полезной. Новый министр ГРИЩЕНКО будет делать то же, что и ПОРОШЕНКО. Вероятно, это будет делать более вальяжно, более торжественно, но в действительности ему сначала придется выстраивать дипломатическую толерантность Кремля и Европы по отношению к первым шагам Президента ЯНУКОВИЧА», - считает политолог.