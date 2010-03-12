Медведько требует от всех силовиков искать, куда Тимошенко дела деньги

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО призывает правоохранительные и контролирующие органы приобщиться к проверке использования бюджетных средств Кабинетом Министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, участие в котором принимает Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Требую от причастных правоохранительных органов и контролирующих организаций активно приобщиться к работе и представить конкретные результаты», - сказал генпрокурор.

Он отметил, что Генпрокуратурой по поручению Президента уже тщательным образом изучается законность использования предыдущим правительством бюджетных средств, в том числе полученных от международных организаций.

Также, анализируя деятельность предыдущего правительства, генпрокурор отметил, что в Кабинете Министров не находилось средств на борьбу с бедностью.

«Высшими правительственными чиновниками игнорировались требования закона о повышении социальных стандартов. Нами было опротестовано постановление правительства, которым пенсионеров лишили права на перерасчет пенсий в январе 2010 года”, - сказал он.

Кроме того, по словам О.МЕДВЕДЬКО, “правительством трижды незаконно освобождались от уплаты взносов в Пенсионный фонд и в другие социальные фонды угледобывающие предприятия - в Пенсионный фонд не уплачено свыше 3,5 млрд. грн. половиной предприятий угледобывающей отрасли”.