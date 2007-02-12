Украинцы не хотят превращения Ющенко в английскую королеву (соцопрос)

63% украинцев не согласны с тем, что должность Президента должна быть символичной, поддерживают такую позицию только 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой результат социологического исследования, проведенного компанией "Research & Branding Group" в период с 29 января по 4 февраля 2007 г., был обнародован сегодня на пресс-конференции в Киеве социологом компании Евгением КОПАТЬКО.

«Т.е. ресурс Президента, и та традиция, которая воспитывалась у политических игроков, как фактор силы, как центр принятия решений, она оставляет за собой это право», - подчеркнул Е.КОПАТЬКО, комментируя данные исследования.

Второе утверждение, что институт Президента в Украине не нужен, поддержали только 16% опрошенных, а не согласны с этим 59% респондентов.

«Т.е. пока в этой борьбе (Президент – Кабинет министров) ресурс Президента является достаточно серьезным», - подчеркнул социолог.

С тем, что статус оппозиции должен быть закреплен законодательно, согласны 54% респондентов, и, как отметил Е.КОПАТЬКО, об этом заявили люди совершенно разных политических убеждений.

Кроме того, согласно данным исследования, 50% респондентов считают, что от принятия закона о Кабмине выиграл премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и Партия регионов, 18% - Юлия ТИМОШЕНКО и БЮТ, 17% - председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и СПУ, 10% - Петр СИМОНЕНКО и КПУ. В том, что выиграл Президент Виктор ЮЩЕНКО, уверенны 3% опрошенных. 8% считают, что от принятия закона о Кабмине не выиграл никто.

На вопрос, что собой представляет преодоление БЮТ и антикризисной коалицией президентского вето на закон о Кабмине, более трети - 33% - украинцев сказали, что это ситуативное совпадение интересов, 16% - что это шаг на пути создания нового формата «широкой коалиции», 15% - что это шаг на пути создания двухпартийной системы в Украине.

В ходе исследования общественного мнения были опрошены 2 тыс. 41 человек в 24-х областях Украины в т.ч. АР Крым. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет плюс-минус 2%. Сбор информации проводился методом личного интервью.