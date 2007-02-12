В Нашей Украине могут согласиться на половину дискриминации

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ не исключает, что в ближайшее время в Верховной Раде будет инициирован вопрос поднятия для политических партий проходного барьера на выборах.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил, что с введением пропорциональной системы выборов проходной барьер в Украине был 4%, в настоящее время - 3%. “Вообще, согласно международной практике, нормальным считается уровень барьера от 3 до 5 процентов. Ниже – барьер неэффективный, а выше – он оценивается как дискриминационный. Поэтому в этих пределах - 3-5% - барьер можно обсуждать и можно изменять, - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, “кое-кто считает целесообразным установить верхнюю границу проходного барьера в рамках 5 процентов”. “Есть и целый ряд предложений составить очень высокий барьер - 7% и даже 9%”, добавил депутат. По его мнению, таким способом ставится цель стимулировать двухпартийную систему в Украине. В связи с этим Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подчеркнул, что “девятипроцентный барьер является действительно дискриминационным, он может искусственно привести к двухпартийной системе в нарушение принципа пропорционального представительства. Ведь сама идея воплощения пропорциональной системы (вместо мажоритарной) заключалась в том, чтобы обеспечить представительство практически всех избирателей”.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что повышение барьера приведет к тому, что значительное количество избирателей потеряет свои голоса: “Хочу напомнить, что в 1998, 2002 и в 2006 годах количество потерянных голосов колебались от четвертой до пятой части всех избирателей. Повышение же барьера может привести к тому, что почти половина избирателей не будет представлена в парламенте. И это действительно дискриминационный подход”.

“Поэтому дискуссии по этому поводу будут – увидим, чем они закончится. – убежден народный депутат. – По моему личному мнению, политическая целесообразность может привести к повышению барьера в рамках 5%. Однако любой барьер выше я буду считать нецелесообразным и несправедливым”.