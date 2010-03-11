Регионалы не хотят пускать Тимошенко в сессионный зал ВР

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сомневается, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сможет присутствовать в сессионном зале во время пленарных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя соотвествующее намерение Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет право приходить в парламент как бывший премьер-министр Украины, но это не распространяется на сессионный зал. Он добавил: «Если есть какие-то еще проблемы у нее, то она может оформиться помощником, к примеру, руководителя фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО и иметь свободный доступ к документам».

«Что касается присутствия в зале, то это не прописано ни одним законом и вряд ли это возможно», - добавил А.ЕФРЕМОВ.