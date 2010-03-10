БЮТ: с Партией регионов все ясно, но что делать с "пушечным мясом"

Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины требует от председателя парламента Владимира ЛИТВИНА заблокировать карточки тех народных депутатов, которые систематически пропускают пленарные заседания ВР, но за них этими карточками голосуют неизвестные лица, пытаясь осуществить государственный переворот.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Верховной Раде.

Бютовцы убеждены, что сейчас Верховная Рада из законодательного органа государства усилиями Партии регионов, спикера парламента и политических "лузеров" превращается “в механизм полной узурпации власти и насаждения диктатуры одного политического клана”.

"С Партией регионов все ясно. Такая практика достижения цели была заложена с самого начала существования этой политической формации. С первых дней создания она была надежной опорой для режима КУЧМЫ. Позже он назначил своим правопреемником Виктора ЯНУКОВИЧА, но и это не помогло ему стать Президентом в 2004 году. Поэтому закономерно, что политическая коррупция, подкуп, шантаж, запугивание – это единственные средства, которые могут помочь Партии регионов получить власть и удержаться в ней", - говорится в заявлении.

По мнению депутатов от БЮТ, сейчас осуществляется попытка путем обмана и фальсификации сформировать новую парламентскую коалицию и правительство.

"Новосозданная коалиция будет антиконституционной, и состоять она будет из предателей и политических заробитчан. Потому что те, кто уже сегодня голосуют за откровенно антиконституционные законы, завтра будут в коалиции вне закона. Сейчас они не представляют никого, сами по себе – они лишь пушечное мясо, "расходный материал", который нужен им только на один день. Они шли на выборы в составе тех политических сил, которые обещали отстаивать демократические принципы развития Украины, бороться с коррупцией, формировать прозрачную власть, которая будет действовать исключительно в законодательном поле, – они предали эти принципы, предали своих избирателей", – говорится в заявлении.