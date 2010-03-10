Яценюк просит КС растолковать основания для создания коалиции

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК направил в Конституционный Суд страны обращение с просьбой официально растолковать норму части шестой статьи 83 Конституции Украины относительно возможности образования коалиции депутатских фракций путем объединения депутатских фракций и народных депутатов или их объединений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт перемен».

Основанием для конституционного обращения является практическая необходимость в выяснении и разъяснении, официальной интерпретации нормы части шестой статьи 83 Конституции Украины, поскольку имеет место неоднозначное понимание этой нормы субъектами реализации соответствующих полномочий.

В конституционном обращении А.ЯЦЕНЮК напоминает, что Конституция (часть шестая статья 83) устанавливает два основных требования к порядку образования коалиций депутатских фракций: коалиция должна быть образована депутатскими фракциями; в состав коалиции должно входить большинство народных депутатов Украины (по меньшей мере 226 народных депутатов).

Вместе с тем, в последнее время некоторыми субъектами конституционно-правовых отношений эта норма интерпретируется таким образом: «коалиция депутатских фракций образуется путем объединения депутатских фракций и отдельных народных депутатов, в том числе тех, которые входят во фракции, не принявшие решения о вхождении в коалицию депутатских фракций».