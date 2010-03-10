66,1% экспертов: Черноморский флот РФ должен оставить Крым в 2017 году

Большинство украинских экспертов считает, что Черноморский флот РФ должен уйти из Крыма в 2017 году.

Об этом говорят переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Центром Разумкова.

В частности, такую мысль разделяют 66,1% экспертов, в то же время подчеркивая необходимость четкого соблюдения соответствующих двусторонних соглашений. Каждый шестой респондент (16,5%) поддерживает компромиссную формулу - превращение до 2017 году базы ЧФ РФ в Крыму в международный (антитеррористический) центр под эгидой ООН. Лишь 1,8% опрошенных настроены радикально, подчеркивая необходимость досрочного вывода флота с территории Украины.

По мнению директора международных программ Центра Разумкова Михаила ПАШКОВА, проблемы пребывания ЧФ РФ в Крыму должны решаться в правовой плоскости и не должны быть предметом спекуляций. Двусторонние соглашения должны четко выполняться. Эксперт считает, что заслуживает внимания компромиссная формула превращения военной базы в Крыму в международный центр.

Экспертный опрос был проведен Центром Разумкова 8-19 февраля 2010 года. Опрошены 109 экспертов - народных депутатов Украины, представителей центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур в Киеве и регионах Украины, СМИ.