Ющенко поделился радостью: у сына Андрея родилась дочь

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вновь стал дедушкой. Супруга его сына Андрея Лиза сегодня около 14.00 родила девочку, сообщает газета «Сегодня».

Малышку назвали Варварой - в честь матери В.ЮЩЕНКО. Об этом рассказал сам счастливый дед на встрече с интеллигенцией во время празднования Шевченковских дней во Львове. Ему сообщили о радостном событии по мобильному телефону.