Ющенко поделился радостью: у сына Андрея родилась дочь
16:49, 10 марта 2010Политика
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Назвали в честь матери экс-Президента
Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вновь стал дедушкой. Супруга его сына Андрея Лиза сегодня около 14.00 родила девочку, сообщает газета «Сегодня».
Малышку назвали Варварой - в честь матери В.ЮЩЕНКО. Об этом рассказал сам счастливый дед на встрече с интеллигенцией во время празднования Шевченковских дней во Львове. Ему сообщили о радостном событии по мобильному телефону.
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