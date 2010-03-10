В Госдуме намекнули, что Москва попросит в обмен на более дешевый газ

Говорить о пересмотре газовых контрактов с Украиной до формирования нового правительства преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Сейчас говорить, что будет делать новое правительство, и кто премьером будет, немножко преждевременно», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он считает, что существующие договора справедливы и симметричны с другими европейскими странами по ценам и тарифам. Он добавил, что РФ и так пошла Украине навстречу, уменьшив обязательный объем отбора газа.

В.ЯЗЕВ также сообщил, что механизм изменения договоров прописан в самих документах. «Если будет инициатива украинской стороны, мы их рассмотрим. Но, на мой взгляд, кардинально что-то менять не стоит, и нет оснований на это полагаться», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, как и другие лидеры стран, действует правильно, когда пытается снизить для себя цену, но есть понимание экономической обоснованности. По его мнению, говорить о снижении цен на газ можно в том случае, если Украина будет входить в интеграционные структуры с РФ.

«Нужны особые механизмы, интеграционные группировки, в которые Россия входит, как и Беларусь – единое таможенное пространство, СНГ, единое экономическое пространство. Тогда можно говорить о каких-то особых условиях, а так сегодня существует справедливая формула цены», - подчеркнул он.