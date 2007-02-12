Тарасюку и Огрызко запретят въезд на территорию России?
«Экономические известия» ссылаются на источник
Въезд на территорию России может быть запрещен, кроме народного депутата от «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО, бывшему министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ, а также и.о. главы МИД Украины Владимиру ОГРЫЗКО.
Об этом сообщают « Экономические известия» со ссылкой на источник в Москве, близкий к МИД России.
По словам источника, список потенциальных персон нон-грата из Украины был передан в российское внешнеполитическое ведомство Институтом стран СНГ, который возглавляет депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.
9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.
В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.