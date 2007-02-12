Тарасюку и Огрызко запретят въезд на территорию России?

Въезд на территорию России может быть запрещен, кроме народного депутата от «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО, бывшему министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ, а также и.о. главы МИД Украины Владимиру ОГРЫЗКО.

Об этом сообщают « Экономические известия» со ссылкой на источник в Москве, близкий к МИД России.

По словам источника, список потенциальных персон нон-грата из Украины был передан в российское внешнеполитическое ведомство Институтом стран СНГ, который возглавляет депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.