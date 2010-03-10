У Тимошенко не признают право Яценюка на оппозицию

В Верховной Раде Украины может действовать только одна парламентская оппозиция и одно оппозиционное правительство.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя информацию о том, что, кроме фракции БЮТ, о своей оппозиционности заявил и член фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК, а также некоторые другие депутатские группы.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в главе 13 закона о Регламенте ВР четко расписана процедура создания парламентской оппозиции и оппозиционного правительства. По его словам, в парламентской оппозиции может быть фракция, которая приняла на своем заседании решение о переходе в оппозицию и приняла соответствующее положение.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, ст.68 Регламента определено, что в Верховной Раде может быть только одна оппозиционная фракция или одно оппозиционное объединение, если еще какая-то фракция примет решение о переходе в оппозицию, и будет создано такое объединение.

«Поскольку я не знаю ни одной фракции, кроме фракции БЮТ, которая приняла решение о переходе в оппозицию, значит, пока в парламенте есть лишь одна оппозиционная фракция, и только эта фракция может создать оппозиционное правительство», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что было бы странно, если бы оппозиционное правительство создавали депутаты, которые параллельно ведут переговоры о возможном вхождении в состав нового правительства.

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО считает, что новая власть пытается создать подконтрольную так называемую оппозицию.

«Но в парламенте может быть техническое оппозиционное правительство или какое-то другое оппозиционное правительство, которое назначит В.ЯНУКОВИЧ», - сказал он.