Драч увидел в команде Януковича «людей интересных»
Поэт ожидает выхода на поверхность
|Николай Жулинский
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"Я считаю, что система наград - это чрезвычайно ответственное дело, и предполагаю, что здесь будут внесены определенные изменения... Я так чувствую и из разговоров с Анной ГЕРМАН (заместителем главы Администрации Президента - УНИАН), что в эту систему, включая и Национальную премию Шевченко, будут вноситься определенные коррективы. Но какие - я не знаю", - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ.
|Иван Драч
"Но я за то, чтобы она носила характер лучших всемирных премий, включая Нобелевскую", - сказал он.
В то же время И.ДРАЧ отметил, что ему пока не известно, кто и как в команде нового Президента будет заниматься гуманитарной политикой. В то же время он подчеркнул, что "в той среде есть люди интересные и, думаю, теперь с приходом нового Президента они будут выходить на поверхность".