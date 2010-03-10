Драч увидел в команде Януковича «людей интересных»

Председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко, академик Николай ЖУЛИНСКИЙ не исключает, что новая власть может изменить подходы к вручению государственных премий и наград.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я считаю, что система наград - это чрезвычайно ответственное дело, и предполагаю, что здесь будут внесены определенные изменения... Я так чувствую и из разговоров с Анной ГЕРМАН (заместителем главы Администрации Президента - УНИАН), что в эту систему, включая и Национальную премию Шевченко, будут вноситься определенные коррективы. Но какие - я не знаю", - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции известный украинский поэт и общественный деятель Иван ДРАЧ высказался за то, чтобы государство и в дальнейшем вручало выдающимся деятелям культуры Шевченковскую премию.

"Но я за то, чтобы она носила характер лучших всемирных премий, включая Нобелевскую", - сказал он.

В то же время И.ДРАЧ отметил, что ему пока не известно, кто и как в команде нового Президента будет заниматься гуманитарной политикой. В то же время он подчеркнул, что "в той среде есть люди интересные и, думаю, теперь с приходом нового Президента они будут выходить на поверхность".