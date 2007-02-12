Тимошенко считает, что Порошенко пострадал и-за карамели

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что запрет на въезд народному депутату Украины Петру ПОРОШЕНКО в Россию связан не с политикой, а с его бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции.

“Что касается ПОРОШЕНКО, то это больше карамельний бизнес, чем политика”, - сказала лидер БЮТ.

Отвечая на вопрос о том, что в СМИ появилась информация о якобы запрете на въезд в Россию экс-министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ и и.о руководителя внешнеполитического ведомства Владимиру ОГРЫЗКО, она выразила убеждение, что это провокация.

“Я убеждена, что это провокация, чтобы сделать какие-то публичные прецеденты, что не только одному человеку запретили въезд, а еще и уважаемым экс- или исполняющему обязанности министра иностранных дел. Я убеждена, что эта информация не отвечает действительности”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.