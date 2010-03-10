Ющенко написал Януковичу письмо

Лидер партии «Наша Украина», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором подчеркивает необходимость наложить вето на изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

В частности, в письме В.ЮЩЕНКО отмечает, что 9 марта украинский парламент при поддержке политических фракций Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина принял изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Эти изменения предусматривают переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов Верховной Ради других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций. “Последнее является нарушением императивной нормы Конституции и приведет к нелегитимному формированию правительства и его деятельности», - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Он призывает Президента как гаранта Конституции Украины «наложить вето на упомянутые изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и продемонстрировать преданность законности и Конституции Украины».