Ющенко написал Януковичу письмо
Экс-президент просит вето
|Виктор Ющенко
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».
В частности, в письме В.ЮЩЕНКО отмечает, что 9 марта украинский парламент при поддержке политических фракций Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина принял изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Эти изменения предусматривают переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов Верховной Ради других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций. “Последнее является нарушением императивной нормы Конституции и приведет к нелегитимному формированию правительства и его деятельности», - отмечает В.ЮЩЕНКО.
Он призывает Президента как гаранта Конституции Украины «наложить вето на упомянутые изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и продемонстрировать преданность законности и Конституции Украины».