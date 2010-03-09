Янукович сегодня встретится с Яценюком и Тигипко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня планирует встретиться с лидером политической партии “Фронт перемен” Арсением ЯЦЕНЮКОМ и председателем партии “Сильная Украина” Сергеем ТИГИПКО.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«Президент откликнулся на письмо А.ЯЦЕНЮКА и пригласил его встретиться и обсудить содержание этого письма», - сказала А.ГЕРМАН.

Кроме того, по ее словам, В.ЯНУКОВИЧ решил пригласить С.ТИГИПКО, чтобы посоветоваться с ним и обсудить вопрос объединения усилий политиков для создания стабильности в стране и проведения реформ с целью преодоления кризиса.

А.ГЕРМАН сообщила, что встречи состоятся сегодня в Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 7 марта А.ЯЦЕНЮК направил В.ЯНУКОВИЧУ отрытое письмо, в котором предложил создать временную коалицию до проведения досрочных парламентских выборов.