Человек Ющенко развенчал политический миф о газовых контрактах

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что заявление экс-руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ о том, что действия бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО помешали заключению газовых контрактов в конце 2008 года не соответствует действительности и является «политическим мифом».

Об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил в интервью УНИАН.

«Эта информация не соответствует действительности и похожа, скорее, на политическую мифологию, в которую, к сожалению, втянулся бывший руководитель «Нафтогаза», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что неоднократно отмечал О.ДУБИНУ как высокопрофессионального менеджера, человека честного, имеющего государственную позицию, поэтому не может поверить, что он по своей воле мог бы оговаривать В.ЮЩЕНКО.

«Я не могу поверить, что этот позитивный человек по собственной воле позволил себе пост-фактум оговаривать Президента в том, чего на самом деле не было ... Если кто и «играет» вокруг «РосУкрЭнерго» (как говорит О.ДУБИНА), то это был не Президент, а скорее глава правительства и руководство «Нафтогаза», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что в конце декабря 2008 года лично был участником совещания, на котором, В.ЮЩЕНКО поддержал согласованный "Нафтогазом" и «Газпромом» не "идеальный, но взаимоприемлемый" проект контракта, в котором на 2009 год была предусмотрена цену на газ 250 долларов, а транзитная ставка - 1,8 доллара США.

«Однако упомянутый проект не был подписан. Вместо этого, по письменному указанию премьер-министра, 19 января 2009 был подписан контракт с базовой ценой 450 долларов США при транзитной ставке 1,7, которого президент В.ЮЩЕНКО не видел ни до подписания, ни длительное время после подписания.

Трудно понять нынешнюю логику претензий О.ДУБИНЫ к В.ЮЩЕНКО, замалчивая то, что вопреки своей же воле, он вынужден был подписать контракты во исполнение прямого письменного распоряжения главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, экс-руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА в интервью "Зеркалу недели" заявил, что проблемы с подписанием газовых контрактов в конце 2008 года возникли из-за тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО и руководства компании "РосУкрЭнерго".

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