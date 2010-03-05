У Януковича есть ответ на несогласие Москвы снизить цену на газ?

Украина намерена построить терминалы по регазификации сжиженного газа (СПГ), если Кремль не согласиться пересмотреть газовые контракты и снизить цену на газ.

Об этом пишет сегодня российская газета «КоммерсантЪ»,комментируя цели сегодняшнего визита в Москву Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, по данным источников газеты, В.ЯНУКОВИЧ намерен добиться снижения цены на российский газ с нынешних 305 долл. до 205-210 долл. за тыс. куб. м. Взамен Киев согласен допустить "Газпром" к управлению своей газотранспортной системой.

Кроме того, газета напоминает, что в последние недели В.ЯНУКОВИЧ не раз заявлял, что строительство Россией газопроводов Nord Stream и South Stream в обход Украины разрушает перспективы развития украинской ГТС. В этой связи он намерен убедить Москву отказаться от идеи строительства дорогостоящего проекта South Stream ориентировочной стоимостью 8-24 млрд. евро или скорректировать планы с учетом интересов Киева.

На случай, если Москва решит проигнорировать интересы украинской стороны, окружение В.ЯНУКОВИЧА, по данным "Ъ", готово возобновить экспорт добываемого в Украине газа в Польшу, Румынию и Венгрию. До 2006 года "Нафтогаз Украины" экспортировал 5 млрд. куб. м ежегодно.

Кроме того, как подчеркнул собеседник из администрации В.ЯНУКОВИЧА, на случай недоговоренностей с Кремлем Киев припас и другие резервные варианты обеспечения своей энергобезопасности. "Мы в состоянии построить терминалы по регазификации емкостью 20-30 млрд. куб. м сжиженного газа. Это обойдется в 500-600 млн. долл., и инвесторы для этих проектов у нас уже есть", - сказал собеседник "Ъ". По его расчетам, этот газ обойдется конечным потребителям Украины в 200-210 долл. за тыс. куб. м, то есть на треть дешевле российского.

Как поясняет глава East European Gas Analysis (США) Михаил КОРЧЕМКИН, технически это возможно, если импортировать газ из Катара и Алжира. Вчера этот газ на спотовых рынках в Голландии и Бельгии стоил 175-178 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, в этих целях, по словам М.КОРЧЕМКИНА, более реально использовать регазификационные терминалы, которые собираются строить Хорватия и Польша. Транспортные расходы для поставки из Алжира до границы с Украиной составят менее 35 долл., из Катара — 55 долл. за тыс. куб. м, подсчитал эксперт.

"Идею реверса подсказал украинцам "Газпром", - говорит М.КОРЧЕМКИН. - До января 2009 года никто в Европе и не думал о реверсе. А теперь продление реверса до Украины выглядит вполне логичным". Если дело зайдет так далеко, "Газпром" рискует потерять один из самых высокодоходных для себя рынков объемом 10-12 млрд. долл., предполагает глава East European Gas Analysis.