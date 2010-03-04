Ефремов возмущается, что Тимошенко все «бросила и ушла»

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что до среды, 10 марта, будет сформирована парламентская коалиция. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат подчеркнул, что на сегодняшний день есть необходимые подписи народных депутатов Украины для создания коалиции.

«У нас есть достаточное большинство для того, чтобы принимать решения», - считает А.ЕФРЕМОВ.

В то же время он подчеркнул, что есть еще надежда, «что, возможно, какие-то фракции еще соберут совещание и примут соответствующее решение».

«Поэтому не надо торопить и не надо подгонять, мы никуда не гоним и никого не гоним», - сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что фракция Партии регионов понимает, что «сегодня государство находится без исполнительной власти, что Кабинет министров Украины Юлия ТИМОШЕНКО бросила и ушла».

«И в той ситуации, в которой находится экономика и финансы в государстве, требуется незамедлительное формирование новых органов власти. Чем быстрее мы эту работу проведем, тем лучше будет для всей страны», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Он добавил, «я надеюсь, что до среды следующей недели все будет сформировано».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения к своему Регламенту, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда о том, что в состав коалиции могут входить только фракции.

В БЮТ заявляют, что созданные таким образом коалиция и правительство будут неконституционными.