НРУ: первые шаги Януковича направлены на уничтожение государственности

Народный рух Украины считает, что первые шаги Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины направлены на уничтожение украинской государственности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народного руха Украины.

"События, которые происходят в государстве после 7 февраля 2010 года, не могут не тревожить национально-демократические силы и всех украинских патриотов. ЯНУКОВИЧ, вступив в должность Президента Украины, демонстрирует удивительную способность раскалывать Украину еще до инаугурации", - говорится в заявлении.

Именно так Народный рух Украины расценивает тот факт, что В.ЯНУКОВИЧ произнес первую речь на русском языке. По мнению руховцев, это свидетельствует о его “вассальном "малороссийстве" и фактически реализации сценария по введению русского языка в Украине в качестве второго государственного. "Такой шаг непременно приведет к полному вытеснению украинского языка из всех сфер жизни и полному доминированию языка соседнего государства, утрате государством Украина украинского лица", - уверены в Народном рухе.

"Идея ЯНУКОВИЧА о создании газотранспортного консорциума будет означать фактически передачу украинской газотранспортной системы в подчинение России с перспективой передачи ее в собственность Газпрому", - говорится в заявлении.

Народный рух Украины также считает, что приглашение на инаугурацию московского Патриарха КИРИЛЛА продемонстрировало промосковскую сущность В.ЯНУКОВИЧА и внесло раскол среди украинского духовенства и верующих. "Этим шагом ЯНУКОВИЧ дискредитировал и нивелировал традицию общей молитвы за Украину представителей всех религиозных конфессий, представленных в Украине, которую проводили предыдущие Президенты Украины", - заявляет Народный рух Украины.

Руховцы также считают, что В.ЯНУКОВИЧ дал "молчаливое согласие" на распоряжение Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА проводить парад в украинском городе Севастополе с привлечением российской военной техники и военнослужащих.

"В этом же духе – отказ от законодательно закрепленного внешнеполитического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, что прозвучало в инаугурационной речи, снятие флага ЕС на Европейской площади в Киеве. Учитывая все эти шаги, которые фактически направлены на уничтожение украинской государственности, удивляет позиция и заявления представителей т.н. национально-демократических сил, которые уже готовы стать "подносчиками" патронов для Партии регионов. Партия "Наша Украина", УНП, группа "За Украину!" уже откровенно ведут торговлю с Партией регионов. Прикрываясь лозунгом о необходимости отстаивать украинские идеалы, они устраивают унизительную толкотню за должности и другие материальные блага", - говорится в заявлении Руха.

Руховцы также обеспокоены ситуацией во фракции НУ-НС, где речь идет не о необходимости сохранения и укрепления демократической коалиции, а о фамилии будущего премьер-министра в коалиции с Партией регионов. "Фамилии возможных кандидатов в премьер-министры – ЮЩЕНКО и ЯЦЕНЮКА, которые озвучиваются на собраниях депутатов НУ-НС, свидетельствуют о нынешней деструктивной деятельности недавних технических кандидатов ЯНУКОВИЧА. Фактически сейчас и ЮЩЕНКО, и ЯЦЕНЮК предъявляют ЯНУКОВИЧУ "векселя к уплате" и конкурируют между собой за право привести НУ-НС младшим партнером в коалицию с Партией регионов", - считают в Народном рухе.

В заявлении также отмечается, что такие действия являются продолжением дискредитации идеи национальной демократии, мечты патриотов об украинской Украине, уничтожение Народного руха Украины с попыткой влить в один "колхоз" все партии.

"Народный Рух Украины призывает отказаться от антиукраинского шага – объединения с Партией регионов. Демократические силы имеют шанс укрепить в нынешнюю коалицию в парламенте и не дать возможности ЯНУКОВИЧУ реализовать его антигосударственные инициативы. Сегодня Украина в опасности! Мы призываем всех национал-демократов и патриотов Украины к выработке единой платформы противодействия угрозе украинской государственности. Нужно объединяться! Время собирать камни!", - подчеркивается в заявлении НРУ.