Ющенко просит Европу не делать трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что европейцам не следует искать во внутриполитических процессах в Украине что-то трагическое. Об этом он сказал на брифинге после встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о политической ситуации в Украине, В.ЮЩЕНКО отметил, что в этих процессах нет ничего трагического, мы идем путем демократии, «формируются политические, структурные институты, формируются традиции национального диалога, партийных взаимопониманий». При этом он добавил, что это не так легко для страны, в которой раньше была диктатура.

В.ЮЩЕНКО также сказал, что считает конструктивными процессы, происходящими между Президентом и парламентом, Президентом и премьер-министром. «Я хотел бы, чтобы Запад, Германия услышали, увидели реалии новой структуры системы власти в Украине, новые политические отношения, и не преувеличивали и не формировали какую-то трагедию, не отвечающую реальным вещам», - отметил В.ЮЩЕНКО.