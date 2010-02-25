Политолог: Бандера сотрудничал с нацистами не больше, чем СССР

Европарламент в своей сегодняшней резолюции о присвоении звания Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере пользовался недостоверной информацией.

Об этом в интервью УНИАН заявил политолог, публицист Тарас ВОЗНЯК.

“Бандера сотрудничал с нацистским режимом не больше, чем тогдашнее советское руководство, которое вместе с властью фашистской Германии инициировало агрессию против Польши, или западные лидеры, которые допустили оккупацию Чехии. Если Европарламент хочет осудить Бандеру, пусть осуждает их всех”, - отметил Т.ВОЗНЯК.

Он также отметил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза, поэтому она не обязана выполнять его решения.

Говоря о возможной отмене решения о присвоении С.Бандере звание Героя украинскими судами, Т.ВОЗНЯК заметил, что ценой такого решения может стать обострение ситуации внутри Украины.

“Как Президент ЯНУКОВИЧ, думаю, должен заботиться о спокойствии в стране, тем самым не обостряя такие вопросы”, - отметил политолог.

По его мнению, обращение в суды с целью отмены решения экс-президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины инициируется пророссийскими силами, основной целью которых является дестабилизация ситуации в Украине и ее раскол.

Как сообщал УНИАН, Европарламент в своей сегодняшней резолюции выразил сожаление по поводу решения В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины С.Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”. Депутаты Европарламента выразили надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.